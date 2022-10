Eccellenza: la Narnese si aggrappa a Tramontano ed espugna San Sisto

SAN SISTO: De Marco, Barbarossa, Stella, Siena (Battellini), Ceccomori (Sangare), Bagnolo (Mancini), Cerboni, Salvucci, Russo, Verrilli, Tempesta (Fiorindi). Allenatore: Valentini

NARNESE: Mazzoni, Annibaldi, Ponti, Grifoni, Pinsaglia, Mora (Paoloni), Petrini, Falanga (Agostini), Cori (Colangelo), Perotti, Tramontano. Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Bello di La Spezia

RETI: 19’pt Tramontano

Tramontano segna e la Narnese fa suo il big match di giornata nell'anticipo sul campo del San Sisto. La squadra di Valentini, così, si vede superare in testa al campionato da Ellera e Sansepolcro, con i rossoblù che accorciano ora distanti solo un punto proprio dal San Sisto terzo in classifica. Pronti via i padroni di casa passano in vantaggio con Verrilli, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La risposta dei rossoblù è tutta nel gol del vantaggio, con Tramontano a superare De Marco su assist di Pinsaglia. Nel finale di tempo, Russo per due volte prova a trovare la via per il pareggio ma la palla termina fuori. Ripresa dai toni più bassi, con l'unica occasione di Tempesta dopo undici minuti che, però, non trova lo specchio della porta. Finisce 1-0 per la Narnese.