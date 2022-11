Eccellenza: La Grutta al fotofinish salva il Foligno

FOLIGNO: Ceccarelli, Bocci, Currieri (Massa), De Simoni, Dell’Orso, Peppoloni (La Grutta), Abbate, Piermarini (Isaki), Caruso ( Bertini), Bacchi (Cicatiello). Giannò. Allenatore: Cotroneo

ANGELANA: Buini, Giannini, Subbicini, Melillo, Bolletta, Paladino (Capati), Capezzuto, Ravanelli (Confessore), Ventanni (Almeida Ribeiro), Sforna (Fermi), Boldrini (Pelosi). Allenatore Pierotti

ARBITRO: Ciorba di Perugia

RETI: 36′ pt Ravanelli, 21′ st Boldrini, 38′ st Dell’Orso, 50' st (rig.) La Grutta

Un rigore di La Grutta in piena zona Cesarini e il Foligno pareggia 2-2 contro l'Angelana. Al "Blasone" è andata in scena una gara piena di gol e giocata i maniera intraprendente da tutte e due le squadre, che alla fine portano a casa un punto a testa magari con qualche rammarico per gli ospiti, avanti fino a pochi istanti dalla fine del match. Dopo mezz'ora di studio nel primo tempo, Boldrini per Ravanelli e vantaggio per i giallorossi. Si arriva così alla ripresa, dove la partita si accende. Boldrini raddoppia per l'Angelana con un tap ravvicinato. Poi, ecco la rimonta del Foligno. A pochi minuti dal novantesimo Dell'Orso riapre la partita. Infine, al quinto minuto di recupero, La Grutta realizza il calcio di rigore assegnato al Foligno da Ciorba per fallo su Abbate.