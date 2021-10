Eccellenza: la decima giornata in programma domani

Decima giornata piena di incontri interessanti nel campionato di Eccellenza. La capolista Orvietana, tornata alla vittoria dopo due pareggi, è chiamata al difficile derby in casa dell'Olympia Thyrus. La squadra di Sugoni, infatti, è a caccia di punti importanti per risollevarsi dalla zona retrocessione. La Narnese, che insegue i ragazzi di Ciccone a quattro punti di distanza, ospita sul prato amico la Fortitudo Assisi-Subasio, altra compagine chiamata a rialzarsi dalle zone calde. Il Lama in casa contro il fanalino di coda Nestor mentre il Pontevalleceppi riceve l'Ellera. Ecco tutte le gare, e la classifica aggiornata, del campionato di Eccellenza.

Angelana-Massa Martana

Castel del Piano-Bastia

Castiglione del Lago-Vivi Altotevere Sansepolcro

Gualdo Casacastalda-Branca

Lama-Nestor

Narnese-Fortitudo Assisi Subasio

Olympia Thyrus-Orvietana

Pontevalleceppi-Ellera

San Sisto-Ducato Spoleto

CLASSIFICA:

Orvietana 29

Narnese 25

Pontevalleceppi 19

Lama 19

Branca 18

V.A. Sansepolcro 16

Cast. Lago 16

M. Martana 16

Gualdo Cas. 15

Bastia 15

Castel del Piano 14

Ellera 13

S. Sisto 11

F. Assisi Subasio 10

Ducato Sp. 10

Angelana 9

Ol. Thyrus 8

Nestor 7