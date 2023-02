Eccellenza: la C4 non si ferma, è 1-0 al Lama

C4: Lori, Tortoioli, Doko (Battistelli), Matarazzi, Benedetti, Giabbecucci (Piantoni), Lanzi, Mattia, Kwateng (Fattorini), Settimi (Campagnacci); Tempesta (Rossi). Allenatore: Manni

LAMA: Aluigi, Ferri, Mambrini, Cappellacci, Volpi, Piras (Mariucci; D’Alessandro), Petricci (Galizi), Proietti (Bernicchi), Bartoccini, Bartolucci, Orlandi. Allenatore: Tomassoli

Arbitro: Vitali di Perugia

Reti: 39' pt Mattia

La C4 non si ferma. La squadra di mister Manni supera di misura il Lama e incassa la quarta vittoria consecutiva in campionato, consolidando la quinta posizione in classifica in piena zona playoff. Stop per il Lama, invece, sempre quota 28 punti e con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona calda del campionato di Eccellenza. La C4 inizia forte e poco prima dell'intervallo trova il gol partita con Mattia grazie a una conclusione dalla distanza che beffa Aluigi. Nella ripresa, il Lama prova a rendersi pericoloso e Matarazzi deve salvare una palla gol sulla linea di porta per evitare il pareggio. Finisce 1-0 per la C4 con la quarta vittoria in campionato.