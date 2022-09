Eccellenza: la C3 stecca la prima, passa il San Sisto 2-1

C4: Pallotta, Ferreira (Kica), Doko (Santoni), Moracci, Benedetti (Campagnacci), V. Tempesta (Mattia), Lanzi, Fattorini, Cavitolo (Giabecucci), Francioni, Valori. Allenatore: Bicerna

SAN SISTO: De Marco, Barbarossa, Benda, Fiorucci, Siena, Mancini (Milletti), Cerbini (Trinchese), Cerboni, M. Tempesta (Fiorindi), Russo (Muca), Verrilli (Salvucci). Allenatore: Valentini

ARBITRO: Apuzzo di Terni

RETI: 17' pt Verrilli, 6' st Russo, 22' st Francioni

Falsa partenza per la super matricola C4, colpita in casa per 2-1 dal San Sisto. Dopo una prima fase di studio, Tempesta lancia Verrilli in profondità per il vantaggio ospite. Inizia la ripresa e il San Sisto raddoppia con un colpo di testa di Russo. La C4 prova una reazione e riesce ad accorciare le distanze con Francioni, bravo a concludere in porta con un tiro dal limite dell'area. Il San Sisto, però, tiene botta fino alla fine portando a casa i primi tre punti stagionali.