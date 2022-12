Eccellenza: l'ex Urbanelli al novantesimo firma il 2-2 tra Pontevalleceppi e Foligno

Squadra in casa

Squadra in casa Pontevalleceppi

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Covarelli (Puletti), Bernardini, Giuliacci (Dragoni), Mattia (Casciarri), Urbanelli (Dyrma), Procacci, Mancini, Dolcini, Buonavolontà. Allenatore: Polverini

FOLIGNO: Ceccarelli (Farabbi), Dell’Orso, Giannò, Bacchi (Bigarelli), Bocci, De Simoni, Abbate, Piermarini (Seghetta), Pucci (Peppoloni), Massa, La Grutta (Caruso). Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 17’ pt Pucci, 18’ st Cerboni, 20' st Abbate, 45’ st Urbanelli

NOTE: Espulso Mancini

Al novantesimo, l'ex Urbanelli segna e inchioda il 2-2 tra Pontevalleceppi e Foligno. I falchi trovano il vantaggio intorno al ventesimo del primo tempo con Pucci, bravo a sfruttare un cross di Piermarini. Occasioni non mancano da entrambe le parti ma è Cerboni a firmare il pareggio nella ripresa. Qualche minuto più tardi, però, Abbate sigla il raddoppio ospite, con il Pontevalleceppi in inferiorità numerica per l'espulsione di Mancini. Al novantesimo, ecco il gol dell'ex Urbanelli a inchiodare il pareggio finale.