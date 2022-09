Eccellenza: l'Ellera passa di misura sulla Pontevecchio

ELLERA: Battistelli, Marconi, Lavano (Zanchi), Ubaldi, Gaggiotti, Morlunghi (Mottola), Piccioli (Baiocco), Pettinelli (Luparini), Polidori, Peluso (Finetti), Colombi. Allenatore: Taccucci (Ciucarelli squalificato)

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Cesaroni (Beffa), Trequattrini, Lorenzini (Battaglini), Costantini (Toscano), Bormioli, Vinciarelli, Cecchini (Battistelli E.), Retini (Cascianelli), Barboni, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

ARBITRO: Di Palma di Cassino

RETI: 13' st Colombi

Buona la prima per l'Ellera, che supera di misura per 1-0 la matricola Pontevecchio.Dopo un primo tempo senza gol, i padroni di casa trovano l'affondo decisivo nella ripresa. Cross di Peluso per Colombi che di testa firma il gol vittoria dei padroni di casa. La Pontevecchio prova senza successo a trovare la via dle pareggio nei minuti finali.