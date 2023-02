Eccellenza: l'Atletico Bmg si ferma al palo, è 0-0 con la Narnese

ATLETICO BMG: Bracaj, Diallo, Francescangeli (Di Nicola), Valentini, Pipoli, Fapperdue, Lopez (Mignone), Paolillo, Sciacca, Passaquieti (Monesi), Nicodemo. Allenatore: Luzi



NARNESE: Mazzoni, Mora, Grifoni, Silveri, Ponti, Annibaldi, Falanga (Thiam), Guazzaroni (Petrini), Rocchi, Tramontano (Pinsaglia), Perotti. Allenatore: Sabatini



ARBITRO: Kandli di Foligno

L'Atletico Bmg colpisce due pali e la sfida con la Narnese termina 0-0. Un punto che fa muovere la classifica di entrambe le formazioni, con i padroni di casa rammaricati per la poca fortuna in occasione delle due ghiotte chance durante la partita. Dopo sei minuti, infatti, Mazzoni con l'aiuto del palo devia una conclusione destinata in porta di Lopez. Di Falanga e Nicodemo le altre due palle gol nel primo tempo, con Bracaj e Mazzoni a non farsi sorprendere. Nella ripresa, la Narnese ci prova ma è ancora Bracj a rispondere presente. Nel finale, solo il palo devia la conclusione a botta sicura di Nicodemo. Finisce 0-0.