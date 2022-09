Eccellenza: l'Angelana rinforza il centrocampo

L'Angelana si rinforza ancora di più a centrocampo. Dal mercato, il direttore generale Loris Gervasi e il direttore sportivo Giancarlo Mancinelli hanno chiuso la trattativa per portare in giallorosso Giuseppe Giannini, centrocampista classe 2000. Con un trascorso in Serie D, Giannini sarà a disposizione di mister Pierotti per il prossimo impegno di campionato contro il Lama.

"L’Asd Angelana 1930 - si legge nella nota - rende nota l’avvenuta firma del centrocampista Giuseppe Giannini, classe 2000, che va a integrare la batteria dei mediani di mister Pierotti a partire già dalla gara del fine settimana con il Lama. Giannini vanta trascorsi importanti in Serie D, dove ha disputato oltre 80 gare in carriera, principalmente vestendo la maglia di Aglianese e Sangiovannese. Un altro grande colpo messo a segno dal direttore generale Loris Gervasi e dal direttore sportivo Giancarlo Mancinelli, pronto a dare una mano importante alle ambizioni dei giallorossi".