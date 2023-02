Eccellenza: l'Angelana passa in casa della C4

C4: Lori, Tortoioli (Zichella), Doko, Moracci, Benedetti, Cavitolo (Battistelli), Lanzi (Becca), Mattia, Settimi, Tempesta (Fattorini), Campagnacci (Francioni). Allenatore: Manni

ANGELANA: Buini, Vercillo (Bolletta), Capati, Subbicini, Melillo, Giannini, Capezzuto, Bartolini, Ventanni (Ragnacci), Confessore (2Pedalino), Pauselli (Rosati). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Nykolyn di Gubbio

RETI: 24’ pt e 45’ st Ventanni

Blitz esterno con vista sulla zona playoff per l'Angelana, che espugna il campo della C4 per 2-0 trascinata da un Ventanni in giornata super, autore della doppietta decisiva. I giallorossi, infatti, guadagnano tre punti nei confronti dei diretti avversari, raggiungendo quota 34 punti insieme all'Olympia Thyrus e a due lunghezze di distanza proprio dalla C4. Dopo venti minuti, Ventanni trova la conclusione vincente per superare Lori e sbloccare il match. La C4 risponde allo svantaggio ma Buini respinge diverse conclusioni dalle sue parti. Nella ripresa, l'Angelana resiste fino al novantesimo, quando ancora Ventanni firma doppietta personale e vittoria per gli ospiti.