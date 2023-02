Eccellenza: il Ventinella ferma il Sansepolcro

VENTINELLA: Zucconi, Morucci, Sacco, Pilleri, Pinazza, Scappini, Marchesini, Bietta, Catani, Boldrini, Pici. Allenatore: Bisello Ragno

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Priorelli, Nuti, Beers, Braccini, Locchi, Essoussi, Quadroni, Mariotti. Allenatore: Armillei

Arbitro: Moretti di Cesena

Finisce senza gol la sfida tra Ventinella e il Sansepolcro capolista del campionato di Eccellenza. Per i padroni di casa, un punto importante che muove la classifica in zona playout mentre i bianconeri vedono avvicinarsi l'Ellera secondo, ora distante un solo punto. Nel primo tempo, diverse le occasioni create dal Sansepolcro con Quadroni, Essoussi e Mariotti che non trovano la via del gol. Il Ventinella risponde con Pici, Patata para e le due squadre vanno al risposo sul risultato bloccato. Nella ripresa, Zucconi devia sulla traversa una conclusione di Essoussi. Nel finale, pronta risposta di Patata su un tiro di Morucci e la sfida termina 0-0.