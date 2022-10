Eccellenza: il Sansepolcro vola secondo in classifica, è 2-1 con il Ventinella

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Beers, Pedrelli, Croce (Arcaleni), Nuti, Burzigotti, Braccini (Quadroni), Locchi (Priorelli), Essoussi (Boriosi), Brizzi (Gennaioli), Mariotti. Allenatore: Armillei

VENTINELLA: Zucconi, Cardinali (Casciari), Pilleri, Bigarini, Pinazza (Mariani), Scappini, Petti (Monti), Montacci (Morucci), Sheji, Catani, Pici (Marchesini). Allenatore: Bisello Ragno

ARBITRO: Kandli di Foligno

RETI: 7’ pt Mariotti, 12’ pt Braccini, 37’ pt Scappini

Il Sansepolcro supera 2-1 il Ventinella e vola secondo in classifica a un solo punto di distanza dal duo di testa. I bianconeri nel primo tempo partono forte, trovando con Mariotti e Braccini due gol nell'arco di dodici minuti. Gli ospiti non demordono e sul finire di prima frazione accorciano le distanze con Scappini, riaprendo di fatto il match. Ripresa arrembante del Ventinella, con il Sansepolcro pronto a colpire in contropiede ma il risultato non cambia. La squadra di mister Armillei a quota dodici punti in classifica.