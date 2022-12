Eccellenza: il Sansepolcro vince in extremis ed è primo in classifica

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Colarieti, Patrignani, Galeotti, Fiorucci, Vignati, Osakwe, Mennini, D'Urso, Dida, Bura. Allenatore: Riberti

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Gorini, Del Siena, Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini S., Priorelli, Brizzi, Valori, Quadroni. Allenatore: Armillei

ARBITRO: De Stefanis di Udine

RETI: 24' pt D'Urso, 21' st (rig.) e 49' st (rig.) Valori

In piena zona Cesarini, il Sansepolcro espugna Castiglione del Lago e si prende la vetta del campionato di Eccellenza. Nel primo tempo, però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con D'Urso. I bianconeri ci provano rientrando in partita nella ripresa, con Valori che dal dischetto di rigore rimette tutto in discussione. Poi, l'espulsione di Fiorucci e il Sansepolcro nelle battute finale trova il sorpasso, con Valori che ancora dagli undici metri griffa la doppietta personale per il definitivo 2-1.