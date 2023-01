Eccellenza: il Sansepolcro non si ferma, è 3-2 a San Sisto

SAN SISTO: De Marco, Fiorucci (Siena), Stella, Benda, Bartoli (Cardoni), Bagnolo (Verrilli), Cerboni, Fiorindi, Mancini (Ceccomori), Russo, Salvucci. Allenatore: Valentini

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Gorini, Beers, Pedrelli, Braccini (Quadroni), Arcaleni, Priorelli, Brizzi (Mariotti), Essoussi, Valori. Allenatore: Armillei

ARBITRO: casula di Ozieri

RETI: 21' pt Valori (VAS), 2' st Salvucci (SS), 13' st Bagnolo (SS), 22' st aut. Cardoni (VAS), 33' st Essoussi (VAS)

Vittoria al cardiopalma a primato consolidato per il Sansepolcro, che espugna per 3-2 San Sisto nello scontro diretto al vertice. I bianconeri, così, restano primi in classifica con tre punti di vantaggio sull'Ellera, allungando a più nove sui diretti avversari. Primo tempo equilibrato sbloccato dal gol di Valori poco prima della mezz'ora di gioco. Nella ripresa, la partita sale di colpi. Dopo due minuti dal ritorno in campo Salvucci pareggia per il San Sisto, con i padroni di casa avanti grazie alla rete di Bagnolo. Una sfortunata autorete di Cardoni rimette tutto in parità e nel finale, grazie al guizzo di Essoussi, il Sansepolcro sorpassa gli avversari portando a casa un risultato importante ai fini della classifica.