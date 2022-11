Eccellenza: il Sansepolcro c'è, Mariotti firma la vittoria sulla Nestor

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Patata, Gorini (Arcaleni), Del Siena, Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini (Quadroni), Locchi, Essoussi, Priorelli, Mariotti (Brizzi). Allenatore: Armillei

NESTOR: Palanca, Farinelli (Gianangeli), Polpetta, Sisani D., Ciurnelli (Sisani M.), Ceccarelli, Faraghini (Vestrelli), Emili, Regnicolini, Pieroni (Terrani), Fastellini (Ajdini). Allenatore: Caporali

ARBITRO: Kandli di Foligno

RETI: 8’ st Mariotti

NOTE: Espulso Essoussi

Nonostante l'inferiorità numerica in campo, il Sansepolcro con una prova di carattere vince per 1-0 contro la Nestor e vola in testa alla classifica di Eccellenza insieme a Ellera e San Sisto a quota venticinque punti. Il gol di Mariotti nella ripresa ha deciso il match, con gli ospiti che non hanno trovato la via del pareggio nei minuti restanti. Dopo una prima frazione equilibrata, il Sansepolcro inizia la ripresa sotto di un uomo per l'espulsione di Essoussi ma trova il vantaggio grazie a Mariotti, che da solo entra in area e batte Palanca. Addirittura il Sansepolcro ha la chance del raddoppio, ma la conclusione di Braccini finisce sul palo. La Nestor ci prova ma il Sansepolcro regge fino al termine portando a casa una vittoria importante.