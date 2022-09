Eccellenza: il San Sisto vince ancora, è 2-0 al Pontevalleceppi

SAN SISTO: De Marco, Barbarossa, Fiorucci, Benda, Siena (Milletti), Mancini (Battellini), Cerbini (Trinchese), G. Cerboni, Russo, Verrilli (Salvucci), Tempesta (Fiorindi). Allenatore: Valentini

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Bellucci (Monacelli), A. Cerboni, Mattia (Mancini), Covarelli, Dyrma (Dragoni), Giuliacci, Procacci (Bernardini), Buonavolontà, Urbanelli, Dolcini (Antonelli). Allenatore: Polverini

ARBITRO: Di Carlo di Pescara

RETI: 45’pt (rig.) Russo, 17’st Verrilli

Seconda vittoria per il San Sisto, che supera per 2-0 il Pontevalleceppi e si porta in cima alla classifica insieme alla Narnese. Il match si sblocca poco prima dell'intervallo, quando Giuliacci trattiene Tempesta in area e Di Carlo concede la massima punizione. Dal dischetto va Russo che non sbaglia. Nella ripresa, il risultato viene messo in sicurezza dalla rete di Verrilli, bravo a sfruttare un cross di Biscarini per il raddoppio.