Eccellenza: il quadro iniziale della Coppa

Il Comitato regionale umbro ha sorteggiato gironi e calendario della prima giornata per quanto riguarda la Coppa di Eccellenza. Le giornate dei triangolari saranno disputate nei giorni 21, 24 e 28. Solo Narnese e Olympia Thyrus nel girone F.

Girone A: Branca, Lama, V.A. Sansepolcro

Girone B: C. Lago, Ellera, Ventinella

Girone C: S. Sisto, Pontevalleceppi, Angelana

Girone D: C4, Foligno, Cannara

Girone E: Atletico Bmg, Nestor, Pontevecchio

Girone F: Narnese-Olympia Thyrus



PRIMA GIORNATA (domenica 21 agosto 2022)

Girone A: Lama, V.A. Sansepolcro.

Riposa Branca.



Girone B: C. Lago-Ventinella.

Riposa Ellera.



Girone C: S. Sisto-Pontevalleceppi.

Riposa Angelana.



Girone D: Foligno-Cannara.

Riposa C4.



Girone E: Pontevecchio-Nestor.

Riposa Atletico Bmg.

Girone F: Narnese-Olympia Thyrus