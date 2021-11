Eccellenza: il programma della sedicesima giornata

Riprende il campionato di Eccellenza nel weekend. Oggi il sedicesimo turno viene inaugurato dall'anticipo tra Olympia Thyrus e Massa Martana. Domani, la prima della classe Orvietana scende in campo contro la Nestor, mentre la Narnese riceve l'Ellera. San Sisto e Angelana di fronte per provare a scalare la parti basse. Ecco tutte le gare in programma nel sedicesimo turno di Eccellenza.

Castel del Piano - Pontevalleceppi

Castiglione del Lago - Branca

Fortitudo Assisi Subasio - Ducato Spoleto

Lama - Gualdo Casacastalda

Narnese - Ellera

Olympia Thyrus - Massa Martana (oggi fischio d'inizio ore 14.45)

Orvietana - Nestor

San Sisto - Angelana

Vivi Altotevere Sansepolcro - Bastia