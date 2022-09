Eccellenza: il programma della seconda giornata

Di nuovo in campo oggi il campionato di Eccellenza con le gare in programma per la seconda giornata. Il Foligno debutta in trasferta sul campo del Castiglione del Lago mentre riposa il Cannara. Ecco il quadro delle partite, fischio d'inizio ore 15, con le designazioni arbitrali.

ECCELLENZA:

Atletico Bmg - Vivi Altotevere Sansepolcro (Ciorba di Perugia)

Castiglione del Lago - Foligno (Bartolucci di Città di Castello)

Lama - Angelana (Aloi di Gubbio)

Narnese - Nestor (Reali di Foligno)

Olympia Thyrus - C4 (Ferruzzi di Albano Laziale)

Pontevecchio - Branca (Palombi di Terni)

San Sisto - Pontevalleceppi (Di Carlo di Pescara)

Ventinella - Ellera (Fanelli di Perugia)

Riposa: Cannara