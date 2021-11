Eccellenza: il programma della quindicesima giornata

Giunto alla quindicesima giornata, ecco le gare in programma nel campionato di Eccellenza. Si inizia oggi con l'anticipo tra Pontevalleceppi e Lama, con entrambe le formazioni in cerca di punti per non perdere contatto con la parte alta della classifica. Nelle gare di domenica, la capolista Orvietana chiamata alla difficile trasferta di Bastia, mentre la Narnese scenderà in campo a Marsciano contro la Nestor. Ecco tutte le partite in programma

Angelana - Gualdo Casacastalda

Bastia - Orvietana

Branca - San Sisto

Ducato Spoleto - Olympia Thyrus

Ellera - Castel del Piano

Massa Martana - Castiglione del Lago

Nestor - Narnese

Pontevalleceppi - Lama

Vivi Altotevere Sansepolcro - Fortitudo Assisi Subasio

CLASSIFICA:

Orvietana 35

Narnese 32

Lama 26

Branca 23

M. Martana 23

Pontevalleceppi 23

Cast. Lago 20

V.A.Sansepolcro 18

Gualdo Cas. 18

Bastia 17

Ellera 17

C. Piano 16

Angelana 14

Ol. Thyrus 13

Ducato S. 12

S. Sisto 12

Nestor 11

F.AssisiSubasio 10