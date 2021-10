Eccellenza: il programma della decima giornata

L'Orvietana oggi farà visita al Castiglione del Lago. I padroni di casa inaugurano così il nuovo corso firmato Luca Grilli (avvicendamento in panchina dopo l'esonero di Guido Vicarelli) nel più impegnato dei banchi di prova contro la capolista. Dietro alla prima della classe, la Narnese riceve sul prato amico l'Olympia Thyrus fresca di un'ottima vittoria in chiave salvezza con il Gualdo Casacastalda. Trzsferta anche per il Massa Martana, terza forza del campionato, che viaggerà in casa del Branca in un match dai mille significati. Ecco tutte le partite in programma oggi nella decima giornata di Eccellenza.

Angelana-Ducato Sp.

Branca-M. Martana

C. del Piano-F. Assisi Subasio

C. del Lago-Orvietana

Gualdo Cas.-Ellera

Lama-Bastia

Narnese-Ol. Thyrus

Pontevalleceppi-Nestor

S. Sisto-V.A. Sansepolcro

CLASSIFICA:

Orvietana 25

Narnese 19

M. Martana 16

Branca 15

Lama 15

V.A. Sansepolcro 15

Cast. Lago 15

Gualdo Cas. 14

Pontevalleceppi 13

Bastia 11

Ellera 11

Castel del Piano 10

S. Sisto 10

Ducato Sp. 9

Ol. Thyrus 8

F. Assisi Subasio 7

Angelana 5

Nestor 4