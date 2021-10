Eccellenza: il programma dell'undicesima giornata

Torna in campo l'Eccellenza nell'undicesima giornata di un campionato sin qui avvincente. La capolista Orivetana, reduce da due pareggi consecutivi, ospita in casa il Gualdo Casacastalda nel tentativo di tornare alla vittoria. Per le due inseguitrici, Narnese e Branca a oggi, due gare delicate. I rossoblù saranno di scena a Sansepolcro, mentre i ragazzi di mister Passeri ricevono il Pontevalleceppi in una gara dal pronostico incerto. Nelle retrovie, si evidenzia lo scontro diretto salvezza tra la Fortitutdo Assisi-Subasio e l'Olympia Thyrus, due formazioni divise da un solo punto in classifica. Ecco il programma dell'undicesima giornata.

11° GIORNATA:

Bastia - Castiglione del Lago

Branca - Pontevalleceppi

Ducato Spoleto - Castel del Piano

Ellera - Angelana

Fortitudo Assisi Subasio - Olympia Thyrus

Massa Martana - Lama

Nestor - San Sisto

Orivetana - Gualdo Casacastalda

Vivi Altotevere Sansepolcro - Narnese