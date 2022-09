Eccellenza: il Lama ufficializza l'arrivo di Pietro Orlandi

Altro arrivo negli ultimi giorni di mercato in casa Lama. La società ha annunciato l’ingaggio del classe 2000 Pietro Orlandi.

Orlandi, ex Cannara e Tiferno lo scorso anno in campo con la maglia del Foligno, si è subito aggregato all'organico allenato da mister Vicarelli.

L'attaccante, esterno sinistro alto, può giocare anche come seconda punta o largo sulla destra. "Rivolgiamo a Pietro - scrive la società - un caloroso benvenuto, augurando un grande in bocca al lupo per la corrente stagione".