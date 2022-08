Eccellenza: il Foligno supera il Viole in amichevole

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, De Simone, Cicatiello, Currieri, Bocci, Peppoloni, Piermarini, Pucci, La Grutta, Massa. Allenatore: Cotroneo

secondo tempo: Panaro, Isaki, Caruso, Abbate, Kuqi, Bacchi, Sias, Gorgoni, Paffarini, Chiucchiù, Menghini

VIOLE: Orsini, Da Silva, Galassi, Guzzoni, Licastro, Tordoni, Buzzi, Piappiano, Del Prete, Capitini, Zea Valdes. Allenatore Buccioli

secondo tempo: Fefè, Simoncelli, Barbacci, Fuso, Santibacci, Carnone, Baglioni, Cicognari, Fronduti, Simonini

RETI: 19' st Abbate, 46' st Kuqi

Prima vittoria in precampionato per il nuovo Foligno di mister Cotroneo. I falchetti hanno superato in amichevole il Viole con due reti firmate nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, i falchetti sono riusciti a trovare le reti della vittoria nella seconda frazione di gioco. Al ventesimo è Abbate a sbloccare il match mentre in pieno recupero Kuqi chiude l'amichevole griffando il 2-0.