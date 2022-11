Eccellenza: il Foligno fa suo il derby con il Cannara

CANNARA: Bazzucchi, Dedja, Di Mambro (Camilletti), Ravanelli, Belloni, Bocci, Vitaloni, Frustini, Della Vedova (Angelucci), Raccichini, De Sanctis. Allenatore: Caporali

FOLIGNO: Ceccarelli, Bocci, Currieri, Dell’Orso, Giannò, Abbate, Ciccatiello (Peppoloni), Piermarini (Gorgoni), Caruso (De Simone), Bacchi (La Grutta), Bertini (Sias). Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Aloi di Gubbio

RETI: 26’pt Bocci, 7’st Piermarini

Dopo la sconfitta con il Lama, il Foligno riprende a correre in campionato vincendo il derby in casa del Cannara nel turno infrasettimanale in programma. Con un gol per tempo, la squadra di Cotroneo ha raggiunto quota quindici punti in classifica, mentre il Cannara resta a dieci insieme all'Olympia Thyrus. I falchetti partono subito forte nel match, confezionando diverse palle gol fino alla rete che sblocca la contesa di Bocci arrivata su azione di corner. Nella ripresa, tempo sette minuti e il Foligno mette in ghiaccio la partita con Piermarini. Il Cannara prova a rientrare in partita ma il Foligno tiene il doppio vantaggio fino al termine, chiudendo sul 2-0.