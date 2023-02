Eccellenza: il Foligno batte un colpo, è 2-0 alla Pontevecchio

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Toscano, Bormioli (Pero Nullo), Lorenzini (Barboni), Costantini, Checcaglini, Vinciarelli, Cecchini (Rondoni) Castelletti (Paradisi), Cascianelli, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Giannò, Bacchi (Peppoloni), Bocci, Currieri, Piermarini (Seghetta), Abbate, Razzitti, Brunetti (De Simoni), Bigarelli (Pucci). Alleantore: Cotroneo

Arbitro: Zadrima di Pistoia

Reti: 36′ pt Bigarelli, 47′ st Seghetta

Note: Espulso Cascianelli

Colpo esterno in ottica salvezza per il Foligno, che supera la Pontevecchio per 2-0. I padroni di casa rimangono fanalino di coda del campionato di Eccellenza mentre gli ospiti salgono a quota 20 punti in classifica. Dopo la mezz'ora di gioco, il Foligno trova la via del vantaggio grazie al colpo di testa di Bigarelli su assist di Dell'Orso. Nella ripresa, la Pontevecchio rimane in inferiorità numerica per l'espulsione, doppia ammonizione, di Cascianelli. Così in piena zona Cesarini, entrato da poco, Seghetta sigla il raddoppio chiudendo la sfida. Finisce 2-0 per il Foligno.