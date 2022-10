Eccellenza: il derby del "Ponte" finisce 2-2

Squadra in casa

Squadra in casa Pontevalleceppi

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Mattia, Cerboni (Bellucci), Ricci, Dyrma (Polidoro), Procacci, Giuliacci, Dolcini (Buonavolontà), Covarelli, Dragoni (Mancini), Urbanelli. Allenatore: Polverini

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Lucaroni, Battaglini, Costantini, Trequattrini, Toscano (Pierassa), Cecchini, Lorenzini (Bormioli), Vinciarelli, Retini (Cascianelli), Silvestri (Pero Nullo). Allenatore: Caldarelli

ARBITRO: Igliozzi di Roma 2

RETI: 5’pt (rig.) Vinciarelli, 25’pt Retini, 37’pt Urbanelli, 17’st Dragoni

Finisce 2-2 il derby del "Ponte" tra Pontevalleceppi e Pontevecchio. Dopo cinque minuti nel match, un cross di Silvestri viene toccato con un braccio in area dai difensori e Igliozzi concede calcio di rigore. Dal dischetto va Vinciarelli che porta in vantaggio gli ospiti, che trovano il raddoppio con Retini. I padroni di casa non mollano e prima dell'intervallo accorciano le distanze con Urbanelli, siglando il pareggio finale con Dragoni nella ripresa.