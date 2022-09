Eccellenza: il Castiglione del Lago si rinforza a centrocampo

Il Castiglione del Lago si rinforza a centrocampo. La società biancorossa ha ufficializzato l'approdo in squadra di Simone Michelotti, centrocampista toscano classe '96.

"L’Asd Castiglione del Lago - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista toscano classe 1996 Simone Michelotti. Il calciatore ha collezionato 144 presenze e 6 reti in serie D con le maglie di Jolly Montemurlo, Valdinievole Montecatini, Ghivizzano e Sangimignano, mentre nell’ultima stagione è stato protagonista nel torneo di Eccellenza ligure con la maglia del Rapallo, compagine con cui ha siglato 3 reti ed ha raggiunto il secondo posto in classifica. Benvenuto in biancorosso Simone".