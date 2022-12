Eccellenza: il Castiglione del Lago puntella l'attacco, ecco Boriosi

Movimento in fase di mercato per il Castiglione del Lago. I lagunari hanno puntellato l'attacco con l'arrivo del sedicesimo under 23 presente ora tra i biancorossi. Dal Sansepolcro è giunto dunque Matteo Boriosi, classe 2000, proprio dopo l'ultimo scontro in campionato che ha visto i bianconeri superare il Castiglione del Lago in piena zona Cesarini.

"L’Asd Castiglione del Lago - si legge nell'annuncio societario - comunica di aver acquisito in prestito dalla società Sansepolcro le prestazioni sportive del centravanti classe 2000 Matteo Boriosi. L’attaccante sarà a disposizione del tecnico Riberti e del suo staff per la seconda parte di stagione. Si tratta del sedicesimo calciatore under 23 della rosa della prima squadra, con un’età media complessiva che si attesta a 22 anni e mezzo. Benvenuto Matteo".

Il Castiglione del Lago si trova a 18 punti in classifica, e con Boriosi proverà ad agguantare le zone sicure nel campionato di Eccellenza.