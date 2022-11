Eccellenza: il Cannara torna a vincere

CANNARA: Bazzucchi, Bocci (Sensidoni), Belloni, Camilletti, Di Mambro, Ravanelli, Vitaloni, De Sanctis (Angelucci), Della Vedova (Ricciolini), Raccichini, Frustini. Allenatore: Caporali

ATLETICO BMG: Cupi, Aloisi (Angeli), Pipoli, Feltre (Hysenaj), Mechetti (Monesi), Fapperdue, Francescangeli (Mignone), Passaquieti, Gesuele, Obodo, Sciacca. Allenatore: Proietti

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 31’ pt (aut.) Feltre, 39’ pt Bocci

Dopo tre sconfitte consecutive, torna a correre il Cannara in campionato grazie alla vittoria per 2-0 sull'Altetico Bmg. La squadra di Caporali, così, sale a quota tredici punti in classifica, risollevandosi nelle zone calde. Il primo squillo, però, è degli ospiti: palo colpito da Passquieti con Sciacca a sbagliare il tap in. Due minuti dopo, invece è Feltre a superare con una sfortunata autorete Cupi per il vantaggio dei padroni di casa. Prima dell'intervallo, Fapperdue colpisce la traversa mentre Bocci griffa il raddoppio locale. Nella ripresa, lo stesso Fapperdue viene espulso, Raccichini colpisce la traversa mentre Sciacca sbaglia un calcio di rigore. Finisce 2-0 per il Cannara.