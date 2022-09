Eccellenza: il Cannara inizia forte, 3-1 al Lama

CANNARA: Bazzucchi, Dedja (Xu), Belloni, Camilletti, Di Mambro, Ravanelli, Vitaloni (Della Vedova), De Sanctis, Ricciolini, Raccichini (Fausti), Frustini, Angelucci. Allenatore: Caporali

LAMA: Sodani, Mambrini, Volpi, Bernicchi (Cappellacci), Petricci (Fiorucci), Grezzana (Landi), Piras (Bartolini), Bruschi, D'Urso (Bartolucci), Bartoccini, Marinelli. Allenatore: Vicarelli

ARBITRO: Principe di Tivoli

RETI: 24' pt Ricciolini, 30' pt Camilletti, 36' pt Bartoccini, 21' st Di Mambro

Inizia con una bella vittoria per 3-1 sul Lama la nuova avventura del Cannara in Eccellenza dopo la retrocessione della passata stagione dalla Serie D. La squadra di Caporali ha superato alla prima giornata un avversario ostico come il Lama. Frizzante primo tempo. Ricciolini e Camilletti nel giro di sei minuti intorno alla mezz'ora confezionano il doppio vantaggio per i suoi, con Bartoccini ad accorciare la distanza prima dell'intervallo. Nella ripresa, il Lama prova a trovare il pareggio ma il gol realizzato da Di Mambro fissa il risultato finale consegnando i primi tre punti stagionali al Cannara.