Eccellenza: il Branca vince la Coppa Italia

NARNESE: Mazzoni, Brevi, Grifoni (Silveri), Annibaldi, Ponti, Petrini (Rocchi), Thiam (Mora; Falanga), Colangelo (Filipponi), Tramontano, Perotti, Guazzaroni. Allenatore: Sabatini.



BRANCA: Lapazio, Roscini, Lilli, Benedetti, Bettelli, Di Bacco, Mangiarati, Giambi, Marchi, De Iulis (Stirati), Rossi (Bazzucchi). Allenatore: Lisarelli.



ARBITRO: Trotta di Foligno



RETI: 8' pt Rossi, 44' pt Tramontano, 46' pt Marchi

Il Branca alza la Coppa Italia. Nella finale a Città di Castello contro la Narnese la squadra di mister Lisarelli si è aggiudicata il primo trofeo del 2023, in un 2-1 con tutte e tre le reti siglate nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la Narnese ci ha provato ma il Branca ha resistito fino al fischio finale, mettendo in bacheca la Coppa Italia di quest'anno. Inizia la finale e dopo otto minuti di gioco Rossi sblocca il match scattando su lancio di De Iulis, dribblando poi Mazzoni e depositando la palla in rete. Colpo duro per la Narnese, che però trova il pari sul finire di primo tempo con Tramontano, bravo a siglare il tap in dopo il palo colpito da Brevi. Il Branca, però, prima dell'intervallo dopo due minuti dal pari riesce a trovare il nuovo e decisivo vantaggio con Marchi, sfruttando un ottimo spunto di Mangiarati. Nella ripresa, partita sempre sul filo dell'equilibrio con il Branca che dopo il novantesimo alza la Coppa Italia.