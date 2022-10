Eccellenza: il Branca passa in casa della Nestor

NESTOR: Palanca, Farinelli, Ciurnelli, Ceccarelli (Minelli), Terrani (Pieroni), Vestrelli (Ajdini), D’Ambrosio (Emili), Sisani D., Sisani M. (Regnicoli), Fastellini, Faraghini Allenatore: Caporali

BRANCA: Sergiacomi, Sorbelli (Ragnacci), Fondacci, Giambi, Roscini, Mangiaratti (Giacometti L.), Benedetti, Bettelli, De Iuliis (Di Bacco), Marchi, Rossi. Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Fanelli di Perugia

RETI: 8’ pt Mangiaratti, 13’ pt Rossi, 45’ st Regnicoli

NOTE: Sergiacomi para un rigore a Fastellini

Blitz esterno e sorpasso in classifica del Branca in casa della Nestor. Balzo in avanti della squadra di Lisarelli, capace di superare gli avversari per 2-1 nello scontro diretto per quanto riguarda le zone calde del campionato. Protagonisti di giornata Mangiaratti e Rossi, capaci in meno di quindici minuti dal fischio d'inizio di siglare i due gol che valgono i tre punti. Mangiaratti apre le marcature terminando un'incursione in area con un preciso diagonale. Tempo cinque minuti dal primo vantaggio ed ecco arrivare il raddoppio con Rossi, bravo a finalizzare una manovra corale della squadra. La Nestor si sveglia e Fanelli decreta calcio di rigore per fallo di De Iuliis su Faraghini. Proteste di Lisarelli che viene espulso. Dal dischetto va Fastellini ma Sergiacomi respinge. Nella ripresa, ancora il portiere del Branca a respingere le conclusioni avversarie, fino al gol che accorcia le distanze al novantesimo firmato da Regnicoli. Finisce 2-1. per il Branca.