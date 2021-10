Eccellenza, i risultati della settima giornata

Ha deciso di non fermarsi più l'Orvietana. Settima vittoria su altrettante partite giocate per la capolista che liquida con un netto tre a zero il Castel del Piano. A inseguire la prima della classe, ora, c'è la Narnese, che approfittando dei pareggi di Castiglione del Lago e Massa Martana si piazza da sola al secondo posto. Nelle altre partite, Branca corsaro a Marsciano. Ecco risultati con la classifica aggiornata.

RISULTATI

Bastia-Angelana 1-0: 18' st Castelletti

Ducato Sp.-Pontevalleceppi 0-2: 12' pt Procacci, 26' st Urbanelli

F. Assisi Subasio-S. Sisto 1-1: 4' st Russo (S), 30' st (aut.) Stella (A)

M. Martana-Ellera 0-0

Narnese-Gualdo Cas. 2-0 : 16' pt Rocchi, 32' pt Cissokho

Nestor-Branca 0-3: 20' pt e 40' st Emanuele Francioni, 26' st Bettelli

Ol. Thyrus-C. del Lago 1-1: 42' pt Bianconi (C), 46' pt Giubilei (O)

Orvietana-C. del Piano 3-0 : 7' pt Fapperdue, 25' pt Proietti, 36' st Vicaroni

V.A. Sansepolcro-Lama 1-1 : 31' pt Valori (L), 47' st S. Braccini (S)

CLASSIFICA:

Orvietana 21

Narnese 15

Cast. Lago 14

M. Martana 13

Bastia 11

Branca 11

Gualdo Cas. 11

Lama 11

Pontevalleceppi 10

V.A. Sansepolcro 9

Ducato Sp. 8

Castel del Piano 7

Ellera 7

S. Sisto 7

F. Assisi Subasio 6

Ol. Thyrus 5

Angelana 4

Nestor 3