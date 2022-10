Eccellenza: i risultati nella sesta giornata

Narnese, Pontevalleceppi e Sansepolcro approfittano del turno di riposo del San Sisto per accorciare in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. Al termine della sesta giornata, cinque squadre ora si trovano in appena un punto di distanza tra loro. Nelle retrovie, vittoria per l'Atleetico Bmg sull'Olympia Thyrus. Ecco tutti i risultati.

Branca-Ellera 1-3: 17' pt e 11' st Colombi (E), 28'pt Luparini (E), 20' st Giambi (B)

Atletico Bmg-Olympia Thyrus 4-2: 13' pt Gesuele (A), 27' pt e 28' st Sciacca (A), 31' pt aut. Fapperdue (O), 7' st Obodo (A), 45' st Grassi (O)

Castiglione del Lago-Narnese 0-2: 43' pt Annibaldi, 38' st Tramontano

C4-Cannara 1-2: 18' pt Della Vedova (CA), 43' pt Francioni (C4), 33' st Raccichini rig. (CA)

Foligno-Pontevecchio 2-4: 24' pt rig. e 30' pt Vinciarelli rig. (P), 27' pt La Grutta (F), 51' pt Bocci (F), 18' st Silvestri (P), 24' st Cecchini (P)

Nestor-Angelana 0-0

Pontevalleceppi-Lama 2-0: 1' st Cerboni, 14' st Mancini

Vivi Altotevere Sansepolcro-Ventinella 2-1: 7' pt Mariotti (S), 13' pt S. Braccini (S), 37' pt Scappini (V)

Riposa San Sisto



CLASSIFICA (* una gara in meno)

San Sisto 13*

Ellera 13*

Narnese 12

V.A. Sansepolcro 12

Pontevalleceppi 12

Foligno 11*

Lama 10

Angelana 9*

Nestor 9

Cannara 9*

C4 8

Branca 7

At. Bmg 7*

Ol. Thyrus 7

Ventinella 5

Pontevecchio 5

Cast. Lago 1*