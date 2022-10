Eccellenza: i risultati nella nona giornata

Dopo i tanti anticipi del sabato, tre le gare in programma oggi pomeriggio a chiudere la nona giornata del campionato di Eccellenza. Colpi esterni importanti per Lama e Branca, che espugnano rispettivamente i campi del Foligno e della Nestor. Pareggio pirotecnico tra Pontevalleceppi e Angelana, con una doppietta di Ventanni nella ripresa per i giallorossi utile a recuperare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Ecco risultati e marcatori.

San Sisto-Narnese 0-1: 19' pt Tramontano

Castiglione del Lago-Ventinella 1-0: 40' st Bura

Atletico Bmg-Pontevecchio 3-1: 9' pt Sciacca, 33' pt e 43' pt Passaquieti, 44' st Pero Nullo (P)

C4-Ellera 0-2: 11' st Polidori, 12' st Marconi

Vivi Altotevere Sansepolcro-Cannara 2-1: 42' pt Priorelli (S), 7' st (rig.) Essoussi (S), 12' st Raccichini (C)

Foligno-Lama 1-2: 8' pt Bartoccini (L), 46' st Currieri (F), 51' st Bartolucci (L)

Nestor-Branca 1-2: 6' pt Mangiaratti (B), 12' pt Rossi (B), 45' st Regnicoli (N)

Pontevalleceppi-Angelana 2-2: 15' pt Dragoni (P), 40' pt Mancini (P), 15' st e 21' st Ventanni (A)

Turno di riposo: Olympia Thyrus



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Ellera 19*

Vivi Altotevere Sansepolcro 18

San Sisto 16*

Narnese 15

Pontevalleceppi 14

Atletico Bmg 13*

Lama 13

Foligno 12*

C4 11

Cannara 10*

Angelana 10*

Branca 10*

Nestor 9

Olympia Thyrus 7*

Ventinella 6

Pontevecchio 6

Cast. Lago 5*