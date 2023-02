Eccellenza: i risultati nella 25esima giornata

Nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza, il Sansepolcro in rimonta supera il Lama e mantiene il punto di vantaggio in vetta sull'Ellera, uscito con i tre punti in tasca dopo aver superato la Nestor. L'Angelana batte la C4 e accorcia in zona playoff. Cade il Cannara, pareggio senza gol per Foligno e Atletico Bmg. Ecco risultati e marcatori.



San Sisto-Olympia Thyrus 2-1: 10' pt Ceccomori (S), 16' pt Stella (S), 19'pt Paoletti (O)

Atletico Bmg-Narnese 0-0 (RIASSUNTO PARTITA)

C4-Angelana 0-2: 24' pt e 42' st Ventanni

Castiglione del Lago-Pontevecchio 0-0

Foligno-Ventinella 0-0

Nestor-Ellera 1-3: 3' pt Peluso (E), 18' pt Polidori (E), 30' st Del Sante (N), 31' st Colombi (E)

Pontevalleceppi-Cannara 1-0: 28' pt Mancini

Vivi Altotevere Sansepolcro-Lama 2-1: 27' st Bartoccini (S), 32' pt Valori (S), 35' st Essoussi rig. (S)

Turno di riposo: Branca



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Vivi Altotevere Sansepolcro 49

Ellera 48*

San Sisto 41

Branca 37*

C4 36

Olympia Thyrus 34

Angelana 34*

Pontevalleceppi 33

Narnese 32

Lama 31

Atletico Bmg 30*

Castiglione del Lago 27*

Ventinella 24

Nestor 23

Foligno 21 (-5)*

Cannara 16*

Pontevecchio 15