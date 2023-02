Eccellenza: i risultati nella 24esima giornata

Nella 24esima giornata del campionato di Eccellenza, l'Ellera supera in un rocambolesco 4-3 il Branca e accorcia in vetta sul Sansepolcro, ora distante un punto dopo il pareggio senza reti contro il Ventinella. Turno di riposo per il San Sisto, il Foligno batte un colpo vincendo in casa della Pontevecchio mentre il Castiglione del Lago espugna un campo difficile come quello della Narnese. Ecco risultati e marcatori.

Angelana-Nestor 4-2: 28' pt e 38' pt Confessore (A), 22' st e 27' st Fastellini (N), 24' st Paladino (A), 38' st Ventanni (A)

Cannara-C4 0-0 (RIASSUNTO PARTITA)

Ellera-Branca 4-3: 15' pt e 28' st Peluso (E), 41' pt Mangiaratti (B), 42' pt Polidori (E), 12' st Marchi (B), 20' st (rig.) De Iuliis (B), 26' st Ubaldi (E)

Lama-Pontevalleceppi 2-1: 32' pt Bartolucci (L), 45' pt Proietti (L), 32' st Mancini (P)

Narnese-Castiglione del Lago 0-2: 13' pt Osakwe, 52' st (rig.) Braccalenti

Olympia Thyrus-Atletico Bmg 1-1: 17' st Fabri (O), 26' st Fapperdue (A)

Pontevecchio-Foligno 0-2: 37' pt Bigarelli, 47' st Seghetta (RIASSUNTO PARTITA)

Ventinella-Vivi Altotevere Sansepolcro 0-0 (RIASSUNTO PARTITA)

Turno di riposo: San Sisto



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Vivi Altotevere Sansepolcro 46

Ellera 45*

San Sisto 38*

Branca 37

C4 36

Olympia Thyrus 34

Narnese 31

Angelana 31*

Lama 31

Pontevalleceppi 30

Atletico Bmg 29*

Castiglione del Lago 26*

Nestor 23

Ventinella 23

Foligno 20 (-5)*

Cannara 16*

Pontevecchio 14