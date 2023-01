Eccellenza: i risultati nella 22esima giornata

Nella 22esima giornata del campionato di Eccellenza, pareggiano in vetta Ellera e Sansepolcro, mentre il San Sisto trascinato da Russo supera il Castiglione del Lago e accorcia proprio sul duo di testa. In zona playoff, vittorie anche per C4 rispettivamente contro Ventinella e Foligno. Cade il Cannara in casa contro il Branca. Ecco risultati e marcatori.

Angelana-Ellera 0-0

Cannara-Branca 0-1: 8' st Stirati

Lama-Nestor 2-2: 12' st Orlandi (L), 23' st Bartoccini (L), 41' st e 43' st Fastellini (N)

Narnese-Vivi Altotevere Sansepolcro 1-1: 6' st (rig.) Valori (S), 35' st Tramontano (N)

Olympia Thyrus-Foligno 3-1: 32' pt Kola (O), 14' st Massa (F), 16' st e 43' st Paoletti (O)

Pontevecchio-Pontevalleceppi 1-4: 9' pt, 43' pt e 22' st Dragoni, 12' pt Dolcini, 35'st Paradisi

San Sisto-Castiglione del Lago 1-0: 2' pt Russo

Ventinella-C4 0-2: 41' st Lanzi, 43' st Campagnacci

Turno di riposo: Atletico Bmg



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Ellera 42

Vivi altotevere Sansepolcro 42

San Sisto 38

Branca 34

C4 32

Olympia Thyrus 32

Narnese 28

Angelana 28*

Lama 28

Pontevalleceppi 27

Atletico Bmg 25*

Castiglione del Lago 22*

Ventinella 22

Nestor 20

Foligno 18 (-4)*

Cannara 15*

Pontevecchio 14