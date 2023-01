Eccellenza: i risultati nella 20esima giornata

Opo gli anticipi di ierj, Sansepolcro ed Ellera a fatica escono con i tre punti in tasca contro San Sisto e Lama allungando in testa nel campionato di Eccellenza. L'Angelana espugna Cannara e raggiunge in classifica la Narnese. Ecco risultati e marcatori.

Ventinella-Branca 1-3: 5' pt Rossi, 9' pt Marchi, 10' st De Iuliis, 23' st (rig.) Boldrini (V)

Narnese-C4 0-2: 43' pt Kwateng, 20' st Settimi

Atletico Bmg-Foligno 3-0: 9' pt (rig.) Sciacca, 19' pt Pipoli, 30' st Di Nicola

Cannara-Angelana 1-2: 25' pt Perri (C), 5' st Ventanni (A), 8' st Confessore (A)

Lama-Ellera 3-4: 5' pt e 20' st (rig.) Bartoccini (L), 15' pt Ubaldi (E), 19' pt Piccioli (E), 30' pt Bruschi (L), 41' st Conti (E), 48' st Polidori (E)

Olympia Thyrus-Pontevalleceppi 1-0: 27' pt Paoletti

Pontevecchio-Nestor 1-0: 29' st Trequattrini

San Sisto-Vivi Altotevere Sansepolcro 2-3: 21' pt Valori (V), 2' st Salvucci (S), 13' st Bagnolo (S), 22' st aut. Cardoni (V), 33' st Essoussi (V)

Turno di riposo: Castiglione del Lago



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Vivi Altotevere Sansepolcro 41

Ellera 38

San Sisto 32

Branca 30

Narnese 27

Angelana 27

Lama 26

C4 26

Olympia Thyrus 26

Atletico Bmg 25

Ventinella 22

Pontevalleceppi 21

Castiglione del Lago 19*

Foligno 18 (-4)*

Nestor 16

Cannara 15*

Pontevecchio 14