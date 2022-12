Eccellenza: i risultati nella 18esima giornata

Sorpasso in classifica nella 18esima giornata del campionato di Eccellenza. L'Ellera pareggia, in uno dei tanti 0-0 di giornata, in casa della Pontevecchio e il Sansepolcro, vincendo a Castiglione del Lago, diventa la nuova capolista del campionato. Turno di riposo per il Foligno, altro pareggio senza gol è quello tra Lama e Cannara. Ecco risultati e marcatori.

Atletico Bmg-Pontevalleceppi 1-3: 22' pt, 14' st e 31' st rig. Urbanelli (P), 28' st Passaquieti rig. (A)

Castiglione del Lago-Vivi Altotevere Sansepolcro 1-2: 24' pt D'Urso (C), 21' st rig. e 49' st rig. Valori (S)

Lama-Cannara 0-0

Narnese-Branca 1-1: 16' pt Annibaldi (N), 21' st Sorbelli (B)

Olympia Thyrus-Nestor 0-0

Pontevecchio-Ellera 0-0

San Sisto-C4 0-0

Ventinella-Angelana 0-1: 13' st Ravanelli

Turno di riposo: Foligno



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Vivi Altotevere Sansepolcro 35

Ellera 34

San Sisto 29

Narnese 26

Branca 26

Lama 25

C4 23

Angelana 23

Atletico Bmg 22

Ventinella 21

Pontevalleceppi 21

Olympia Thyrus 20

Castiglione del Lago 18

Foligno 17 (-4)*

Nestor 15

Cannara 15

Pontevecchio 10