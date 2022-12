Eccellenza: i risultati nella 16esima giornata

L'Ellera approfitta del turno di riposo del Sansepolcro e si porta da sola in testa al girone superando con non poca fatica l'Olympia Thyrus nel match casalingo. Battute d'arresto, invece, per San Sisto e Lama, colpite rispettivamente da Branca e Ventinella. La Narnese espugna Santa Maria degli Angeli. Ecco risultati e marcatori.

Angelana-Narnese 0-1: 10' pt Perotti

Branca-San Sisto 2-1: 9' pt Marchi (B), 45' st Cerboni (S), 47' st Sorbelli (B)

Cannara-Pontevecchio 0-2: 11' st Retini, 45' st Silvestri

C4-Castiglione del Lago 1-1: 1' pt aut. Moracci (CL), 38' st Francioni (C4)

Ellera-Olympia Thyrus 2-1: 18' pt e 46' st Colombi (E), 38' st Kola (O)

Lama-Ventinella 1-2: 50' pt Morucci (V), 3' st Bartoccini (L), 20' st Marchesini (V)

Nestor-Atletico Bmg 1-0: 13' st Lanzi

Pontevalleceppi-Foligno 2-2. 17' pt Pucci (F), 11' st Cerboni (P), 16'st Abbate (F), 45' st Urbanelli (P)

Turno di riposo: Vivi Altotevere Sansepolcro



CLASSIFICA (* una gara in più)

Ellera 32

Vivi Altotevere Sansepolcro 29

San Sisto 25

Lama 24*

Narnese 24

Atletico Bmg 22

Branca 22

Foligno 21

Ventinella 20

Olympia Thyrus 19

C4 19

Angelana 17

Castuglione del Lago 17

Pontevalleceppi 17

Nestor 14

Cannara 13

Pontevecchio 9