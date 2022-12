Eccellenza: i risultati nella 15esima giornata

Nella 15esima giornata di Eccellenza, l'Ellera espugna San Sisto nel big match e continua la corsa in testa insieme al Sansepolcro, vittorioso per 2-0 sul Pontevalleceppi. Buona la prima per mister Manni sulla panchina della C4, con la vittoria per 2-0 nel derby contro il Foligno grazie ai gol di Moracci e Battistelli. La Thyrus pareggia all'ultimo secondo contro l'Angelana. Ecco risultati e marcatori.

Pontevecchio-Lama 2-5: 2' pt Orlandi (L), 34' pt Retini (P), 15' st Silvestri (P), 17' st Bartolucci (L), 21' st e 48' st rig. Bartoccini (L), 43' st Bartolini (L)

Atletico Bmg-Branca 1-0: 32' st Gesuele

Castiglione del Lago-Nestor 3-1: 10' pt e 36' st Vignati (C), 9' st Dida (C), 12' st Fastellini (N)

Foligno-C4 0-2: 8' pt Moracci, 24' pt Battistelli

Narnese-Cannara 2-1: 19' pt Mora (N), 44' pt Perotti (N), 46' st Dedja (C)

Olympia Thyrus-Angelana 1-1: 31' st Jardel (A), 49' st Mencarino (O)

San Sisto-Ellera 1-2: 26' pt Luparini (E), 10' st Verrilli (S), 28' st Marconi (E)

Vivi Altotevere Sansepolcro-Pontevalleceppi 2-0: 14' pt S. Braccini, 10' st Quadroni

Turno di riposo: Ventinella



CLASSIFICA (* una gara in più)

Ellera 29

Vivi Altotevere Sansepolcro 29*

San Sisto 25

Lama 24*

Atletico Bmg 22

Narnese 21

Foligno 20

Branca 19

Olympia Thyrus 19

C4 18

Ventinella 17

Angelana 17

Castiglione del Lago 16

Pontevalleceppi 16

Cannara 13

Nestor 11

Pontevecchio 6