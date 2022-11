Eccellenza: i risultati nella 14esima giornata

Tanti gol e altrettanti pareggi nella 14esima giornata del campionato di Eccellenza. Cade il San Sisto, colpito dall'Angelana, mentre Ellera e Sansepolcro portano a casa un punto al termine di sfide piene di gol contro Atletico Bmg e C4. Colpo esterno dell'Olympia Thyrus che espugna Cannara. Ecco risultati e marcatori.

Angelana-San Sisto 2-0: 22' pt Bolletta, 13' st (rig.) Ventanni

Branca-Castiglione del Lago 1-1: 14' pt Osakwe (C), 30' st Sorbelli (B)

Cannara-Olympia Thyrus 2-3: 14' pt Dita (O), 44' pt Agostini (O), 2' st Sugoni (O), 7' st e 13' st Raccichini (C)

C4-Vivi Altotevere Sansepolcro 4-4: 7' pt Nuti (VAS), 8' pt e 14' pt Campagnacci (C4), 20' pt e 47' pt Giabbecucci (C4), 23' st R. Brizzi (VAS), 47' st Mariotti (VAS), 49' st Burzigotti (VAS)

Ellera-Atletico Bmg 3-3: 37' pt Gesuele (A), 43' pt e 14' st Colombi (E), 10' st Obodo (A), 23' st Peluso (E), 40' st (rig.) Passaquieti (A)

Lama-Narnese 2-1: 28' pt Grifoni (N), 39' pt e 33' st Bartolucci (L)

Nestor-Foligno 2-3: 22' pt Caruso (rig.) (F), 32' pt Fastellini (N), 45' pt Regnicoli (N), 4' st Pucci (F), 45' st Peppoloni (F)

Ventinella-Pontevecchio 2-1: 15' pt Sheji (V), 37' pt Barboni (P), 41' st Catani (V)

Turno di riposo: Pontevalleceppi



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Ellera 26*

Vivi Altotevere Sansepolcro 26

San Sisto 25*

Lama 21

Foligno 20*

Branca 19*

Atlletico Bmg 19*

Narnese 18*

Olympia Thyrus 18*

Ventinella 17

Pontevalleceppi 16*

Angelana 16*

C4 15*

Cannara 13*

Castiglione del Lago 13*

Nestor 11*

Pontevecchio 6*