Eccellenza: i risultati nell'ottava giornata

Ellera e Sansepolcro rispondono vincendo al San Sisto, restando in scia della capolista. Pareggia, invece, il Pontevalleceppi contro e si mantiene a tre punti di distanza. Nelle retrovie, Pontevecchio e Gualdo Casacastalda tornano a casa con un punto a testa. Ecco risultati e classifica aggiornata.

Olympia Thyrus-San Sisto 1-3: 4' pt e 15' pt Verrilli (S), 28' pt Russo (S), 36' st Cruciani (O)

Angelana-C4 0-1: 9' pt Becca

Cannara-Pontevalleceppi 1-1: 43' pt Raccichini (C), 18' st Procacci (P)

Ellera-Nestor 2-0: 9' pt Colombi, 48' st Luparini

Lama-Vivi Altotevere Sansepolcro 2-3: 20' pt Croce (S), 24' pt Locchi (S), 28' pt Bruschi (L), 20' st Orlandi (L), 37' st Essoussi (S)

Narnese-Atletico Bmg 1-2: 14' st Feltre (A), 32' st Tramontano (N), 45' st Sciacca (A)

Pontevecchio-Castiglione del Lago 2-2: 10' pt e 26' st Osakwe (C), 21' pt Battistelli (P), 12' st Pero Nullo (P)

Ventinella-Foligno 0-0

Riposa Branca



CLASSIFICA (* una gara in meno)

San Sisto 16*

Ellera 16*

Vivi Altotevere Sansepolcro 15

Pontevalleceppi 13

Narnese 12

Foligno 12*

C4 11

Lama 10

Cannara 10*

Atletico Bmg 10*

Angelana 9*

Nestor 9

Branca 7*

Olympia Thyrus 7

Ventinella 6

Pontevecchio 6

Castiglione del Lago 2*