Eccellenza: i risultati di oggi

Dopo gli anticipi di ieri, è tornata oggi in campo l'Eccellenza nel programma della quarta giornata. Contro ogni pronostico alla vigilia, l'Angelana ha superato la Narnese, guadagnando i primi tre punti in campionato. Primo squillo anche per il Pontevalleceppi ai danni dell'Olympia Thyrus, mentre il Castiglione del Lago è l'unico a restare in scia dell'Orvietana capolista, ora distante solo due punti. Ecco tutti i risultati di oggi e la classifica aggiornata:

Angelana-Narnese 2-0; 27' pt aut. Pinsaglia, 39' st Campagnacci

Ellera-F. Assisi Subasio 1-0 (inizio posticipato ore 15,40); 16' pt Passeri

Gualdo Cas.-Ducato Sp. 0-0

Lama-C. del Lago 1-2; 16' pt Bartolucci (L), 22' st Braccalenti (C), 4' st Silvestri (C)

M. Martana-V.A. Sansepolcro 1-0; 4' st A. Angeli rig.

Nestor-Bastia 0-4; 22' pt Santucci, 45' pt aut. Szczesniak, 2' st Corriale, 4' st Rosignoli

Pontevalleceppi-Ol. Thyrus 3-1; 37' pt Minelli (P), 40' st e 48' st Dragoni (P), 45' st Tramontano rig. (O)

CLASSIFICA:

Orvietana 12

Cast. Lago 10

Gualdo Cas. 8

Lama 7

V.A. Sansepolcro 7

Ducato Sp. 7

Narnese 6

M. Martana 6

Ellera 5

Bastia 4

Branca 4

F. Assisi Subasio 4

Ol. Thyrus 4

C. Piano 4

Nestor 3

S. Sisto 3

Pontevalleceppi 3

Angelana 3