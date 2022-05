Eccellenza: i risultati delle semifinali playoff e playout

Verdetti anche in Eccellenza, con le semifinali playoff e playout andate in archivio. Colpo Ellera, che con un rigore di Polidori al sesto minuto di recupero espugna Narni e vola in finale, dove se la vedrà con il Lama. Nei playout, ai supplementari vincono Bastia e Angelana che condannano alla retrocessione Castel del Piano e Ducato Spoleto. Ora si attendono gli spareggi di Serie D per vedere se sarà necessaria un'altra partita.

PLAYOFF:

Narnese-Ellera 1-2: 13' pt (rig.) Bagnato (N), 42' pt Brevi (E), 96' st (rig.) Polidori (E)

PLAYOUT:

Bastia-Castel del Piano 3-2 : 10' pt Mezzasoma (C), 33' pt Castelletti (B), 10' st Corriale (B), 25' st Proietti (C), 5' sts Stirati (B)

Angelana-Ducato Spoleto 3-1: 12' pt Ventanni (A), 22' st (rig.) Di Nicola (D), 2' pts Bolletta, 13' pts Ravanelli (A)