Eccellenza: i risultati della tredicesima giornata

Pokker dell'Orvietana in casa del Sansepolcro e nuovo allungo in vetta sulla Narnese, ora distante tre punti dopo il pareggio a reti bianche con la Ducato Spoleto. Finisce con quattro gol e un punto a testa lo scontro diretto di alta quota tra Branca e Lama. Nelle retrovie, balzo avanti per Nestor e Angelana. Tutti i risultati della tredicesima giornata e la classifica di Eccellenza aggiornata.

Bastia-Olympia Thyrus 1-1: 5' st (rig.) Raccichini (B), 38' st Tramontano (O)

Branca-Lama 2-2: 38' pt Francioni (B), 44' pt Bellucci (B), 2' st Bartolini (L), 5' st Valori (L)

Ducato Spoleto-Narnese 0-0

Ellera-San Sisto 2-0: 12' pt Colombi, 27' st Ricci

Fortitudo Assisi Subasio-Gualdo Casacastalda 0-1: 40' pt Favaro

Massa Martana-Castel del Piano 2-0: 46' pt Francescangeli, 47' st Gesuele

Nestor-Castiglione del Lago 1-0: 24' pt M. Sisani

Pontevalleceppi-Angelana 1-4: 13' pt Urbanelli (P), 14' pt Cascianelli (A), 17' pt (rig.) Campagnacci rig. (A), 33' pt Pauselli (A), 41' pt (aut.) Giuliacci (A)

Vivi Altotevere Sansepolcro-Orvietana 1-4: 42' pt Vicaroni (O), 10' st Brizzi (S), 13' st Sciacca (O), 17' st Vicaroni (O), 48' st Keita (O)

CLASSIFICA:

Orvietana 32

Narnese 29

Lama 23

Branca 22

Massa Martana 20

Pontevalleceppi 20

Gualdo Casacastalda 18

Vivi Altotevere Sansepolcro 17

Castiglione del Lago 17

Bastia 17

Ellera 17

Castel del Piano 15

Angelana 13

San Sisto 12

Olympia Thyrus 12

Ducato Spoleto 12

Nestor 10

Fortitudo Assisi Subasio 10