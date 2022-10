Eccellenza: i risultati della sesta giornata in campionato

Sesta giornata andata in archivio nel campionato d'Eccellenza. Poker e vetta a mantenuta per il San Sisto, che supera in casa l'Atletico Bmg. Vince anche il Lama contro la C4 grazie ai gol di Bruschi e Bartoccini. Tre gol dell'Olympia Thyrus al Castiglione del Lago. Ecco risultati e marcatori.

Narnese-Foligno 1-1: 3' pt Perotti (N), 49' st Currieri (F)

Angelana-Branca 2-0: 30' pt Confessore, 48' st Jardel

Cannara-Nestor 0-0

Lama-C4 2-0: 7' st Bruschi, 33' st Bartoccini

Olympia Thyrus-Castiglione del Lago 3-1: 24' pt Paoletti (O), 33' pt D'Urso (C), 21' st Federici (O), 44' st Agostini (O)

Pontevecchio-Vivi Altotevere Sansepolcro 1-2: 7' st Vinciarelli (P), 27' st Mariotti (S), 36' st S. Braccini (S)

San Sisto-Atletico Bmg 4-1: 27' pt Verrilli (S), 30' pt e 29' st Mancini (S), 9' st Sciacca (A), 45' st Fiorindi (S)

Ventinella-Pontevalleceppi 1-1: 25' pt Urbanelli (P), 41' pt Catani (V)

Riposa: Ellera