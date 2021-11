Eccellenza: i risultati della quindicesima giornata

Quindicesima giornata piena di gol, un solo pareggio a reti bianche, e risultati importanti nel campionato di Eccellenza. In vetta, allungo dell'Orvietana che nella ripresa espugna Bastia, mentre la Narnese viene bloccata dalla Nestor. Vince il Massa Martana che sale al quarto posto mentre, nelle retrovie, punti pesanti per San Sisto e Olympia Thyrus, brave a espugnare campi difficili come quelli di Branca e Ducato Spoleto. Ecco tutti i risultati maturati nel pomeriggio e la classifica aggiornata.

Pontevalleceppi-Lama 0-3: 23' st Bartolucci, 37' st Rossi, 45' st Marinelli

Angelana-Gualdo Casacastalda 1-1: 44' pt Lorenzini rig. (G), 43' st Ventanni rig. (A)

Bastia-Orvietana 0-2: 24' st Cotigni, 45' st Sciacca

Branca-San Sisto 1-2: 11' pt e 43' pt Russo (S), 24' pt (rig.) Gaggiotti (B)

Ducato Spoleto-Olympia Thyrus 0-2 : 43' st Lorusso, 45' st Tramontano

Ellera-Castel del Piano 3-0 : 2' st Colombi, 7' st Polidori, 48' st Lavano

Massa Martana-Castiglione del Lago 0-0

Nestor-Narnese 1-1 : 25' pt Zhar (NA), 7' st D. Sisani (NE)

Vivi Altotevere Sansepolcro-Fortitudo Assisi Subasio 2-2: 1' pt Garufi (A), 33' pt (rig.) Ricciolini (A), 12' st e 43' st D'Urso (S)

CLASSIFICA:

Orvietana 38

Narnese 33

Lama 29

Massa Martana 24

Branca 23

Pontevalleceppi 23

Castiglione del Lago 21

Ellera 20

Gualdo Casacastalda 19

Vivi Altotevere Sansepolcro 19

Bastia 17

Castel del Piano 16

Olympia Thyrus 16

Angelana 15

San Sisto 15

Ducato Spoleto 12

Nestor 12

Fortitudo Assisi Subasio 11